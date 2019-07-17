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قتلى وجرحى من النظام السوري في درعا

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جدة - عمرو شويل درعا - الخليج 365:

سقط قتلى وجرحى من عناصر النظام السوري، في تفجيرين بمحافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء.وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، إن “ما لا يقل عن خمسة عناصر قتلوا وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عناصر للجيش السوري قرب شركة الدراسات على أطراف حي الضاحية غرب مدينة درعا”.

وأكدت المصادر أن “ثلاثة من عناصر الجيش السوري أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة ثانية عند حاجز قرية الشيخ سعد في ريف درعا الشمالي الغربي”.

وتشهد محافظة درعا استهدافاً متكرراً للقوات الحكومية السورية والشخصيات المقربة منها.

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