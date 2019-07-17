المقاتلات الأمريكية الحديثة بخطر والسبب منظومة "إس 400" الروسية

كشفت الجلسة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي خلال الاستماع للسيناتور مارك إسبر عن خشية الولايات المتحدة من منظومة "إس 400" الروسية التي من الممكن أن تهدد عمل مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وأصدر موقع الكونجرس الأمريكي تفاصيل اللقاء مع السيناتور مارك إسبر الذي رشحه الرئيس الأمريكي لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حيث أشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية برنامج المقاتلة "إف 35" وبرامج الناتو العسكرية من التهديدات، والتي ظهرت بعد قيام أنقرة بشراء منظومات "إس 400" الدفاعية من روسيا.

وأكد إسبر أن تركيا لا يمكنها الحصول على خدمات مقاتلات "إف 35" الأمريكية في وقت تسلمت فيه منظومات "إس 400" الروسية، لأن ذلك يمثل تهديدا كبيرا للسلاح الجوي الأمريكي من خلال كشف قدرات الطائرة من خلال السلاح الروسي الذي بحوزة الجيش التركي.

كما اعتبر إسبر أن الولايات المتحدة، اليوم، هي في حالة حرب إلكترونية مع الصين وروسيا وأحد العوامل الرئيسية لردع روسيا هي امتلاك وتطوير الأسلحة النووية.