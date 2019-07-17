معارض قطري: جرائم تميم ستُحمل على ظهر القطريين في النهاية

قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وابن عم تميم بن حمد، إن أموال الشعب القطري يتم إهدارها من قبل تنظيم الحمدين الإرهابي، مشيرا إلى أن عصابة الذليل ارتكبت العديد من الجرائم بحق مواطني الإمارة الخليجية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال فهد آل ثاني: "يوم أسود على بورصة قطر ومؤكد أن المضاربين زاد قلقهم بعد ضحكة تميم الشهيرة.. الضحكة التي لم يكن سببها نكتة قالها ترامب وإنما سببها العجز الذي تمر به قطر بسبب الديون لصالح أمريكا.. اقتصاد قطر ينهار بسبب تصرفات تميم، وتنظيم الحمدين الإرهابي.. الحقوا أموالكم!".

وفي تغريدة أخرى عدد المعارض القطري جرائم تميم العار وحاشيته بحق القطريين، قائلا: "بعد "أبشروا بالعز والخير" أصبحنا نشهد فصل مواطنين من وظائفهم، وسجن نساء وأطفال، وهرب الشركات والمستثمرين ورؤس الأموال ليخسر البلد والشركات ويخسر المواطن، و ارتفاع في الأسعار، وتردي الخدمات الصحية وغيرها، وارتفاع الديون وستُحمل على ظهر المواطن في النهاية".

يذكر أن بورصة قطر اختتمت جلسة تداولات اليوم الاثنين، على تتراجع بنسبة 0.04 %، عند مستوى 10595.55 نقطة، فاقداً نحو 4.65 نقطة، وسط تراجع 4 قطاعات.

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وتم التداول على أسهم 46 شركة، ارتفعت منها أسهم 16 شركة، وتراجعت منها أسهم 24 شركة ، بينما استقرت أسهم 6 شركات.

وتعاني بورصة قطر إلى جانب تبعات المقاصة العربية، من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندر آند بورز" أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس كثيرا من الخسائر.