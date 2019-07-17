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الأجهزة الأمنية الصومالية تحتجز ناشط من حركة الشباب في مقديشو

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قالت المخابرات الوطنية الصومالية إنها ألقت القبض على ناشط من حركة الشباب في مقديشو يوم الثلاثاء.

وأكدت المخابرات الوطنية الصومالية في حسابها الرسمي على تويتر أن الرجل من شركة أعمال مجهولة في العاصمة الصومالية كان في طريقه لتسهيل هجمات في ضواحي مقديشو الأسبوع الماضي.

كالعادة ، لم تقدم المخابرات الوطنية الصومالية تفاصيل المشتبه به وكذلك اسم الشركة التي كان يعمل بها.

و كثفت الأجهزة الأمنية الصومالية الحملة ضد عناصر الجماعة المسلحة ، ولا سيما في العاصمة مقديشو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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