الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا هجوم نيوزلندا الإرهابي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وصرح بذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحسب وكالة الأنباءالسعودية، واس.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود السعودية الرامية لمواجهة الإرهاب، والوقوف ضد مرتكبيه، ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على الأسر التي وقع عليها هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

ويشار إلى هجوماً إرهابياً استهدف في مارس (آذار) الماضي مسجدين في مدينة كرايستشيرش، بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات.