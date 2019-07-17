خبيرة إغاثة أوروبية: المساعدات الإماراتية الأهم والأكبر ببرنامج الإغاثة الدولي لليمن

كشفت خبيرة إغاثة أوروبية عن أهمية المساعدات الإماراتية الأهم والأكبر ببرنامج الإغاثة الدولي لليمن.

ولفتت هيرتا هيلرس، مسؤولة قطاع الخدمات بمؤسسة الصليب الأحمر الألمانية، إلى أنّ منظمة الهلال الأحمر الإماراتية قدمت مساعدات للشعب اليمني في إطار الإغاثة العاجلة تحت رعاية الأمم المتحدة، وبشكل متوازٍ قدمت إغاثات نوعية عظيمة بشكل منفرد ضمن برنامج قوات التحالف العربي لإنقاذ اليمن من سيطرة الجماعات الإرهابية، موضحة أنّ كلا البرنامجين قدم مساعدات عظيمة وساهم في إنقاذ أرواح قرابة الخمسة ملايين رجل وامرأة وطفل في كل المحافظات اليمنية، وتوفير الحياة الإنسانية لهم، من تعليم وصحة ومياه صالحة للشرب، وهو البرنامج الأهم والأكبر في برنامج الإغاثة الدولي لليمن.

وأضافت في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "أنّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مدّت أنابيب المياه النقية لعشرات المدن والمعسكرات التي تمّ نصبها للنازحين والمشردين، فضلاً عن الخزانات الصحية لحفظ المياه مع ضمان تعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة، وهو جهد مهم للغاية مازال مستمراً حتى الآن بتمويل كامل من دولة الإمارات.

وأردفت: «الحال ينطبق كذلك على المصحات والمستوصفات الميدانية التي تعمل تحت ظروف مهنية بالغة الصعوبة، تتحمل دولة الإمارات مسؤولية مدها بالأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وهو جهد محل تقدير وإشادة دولية ليس الآن فقط بل سيحفظه التاريخ لدولة الإمارات ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتية».