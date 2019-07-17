كيف وصلحت الأسلحة القطرية الى ايطاليا؟

عثرت الشرطة الإيطاليةرعلى صاروخ جو-جو فرنسي الصنع من طراز ماترا يبدو أنه كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية في وقت من الأوقات، كما أظهرت فحوص لاحقة إن الصاروخ سليم لكن لا يحتوي على شحنة متفجرة.

وقالت الشرطة أن المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ عبر محادثات على تطبيق "واتساب"، ومن بين الأسلحة الأخرى المضبوطة 26 بندقية، و20 حربة، وما يزيد على 800 عيار ناري.

وأفادت الشرطة بأن الصاروخ هو أحد الصواريخ التي يستخدمها الجيش القطري، وفقا لقناة "يورونيوز"، وقال البيان: "خلال العملية تمت مصادرة صاروخ جو-جو في حالة عمل مثالية كان يستخدمه الجيش القطري".

وأوضح أن الصاروخ، الذي صنعته شركة "ماترا" في فرنسا عام 1980، جاء من ترسانات قطر دون متفجرات، لكنه قابل لإعادة الشحن، وعثر عليه في حظيرة مطار صغير في مقاطعة بافيا.

وحددت وسائل الإعلام الإيطالية هوية المتهمين المعتقلين وهم فابيو ديل بيرغيولو، 50 عاما وهو مسؤول سابق في الجمارك الإيطالية، وأليساندرو مونتي، 42 عاما الناشط في حزب فورزا نوفا اليميني، وفابيو بيرناردي، 51 عاما وهو إيطالي.

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ومن جهتها، قالت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية اليومية إن الصاروخ يزن نحو 800 كجم، وتم صنعه في أكتوبر عام 1980، وتبلغ قيمته نحو 500 ألف يورو. وأضافت الصحيفة أنه: "تم إخفاء الصاروخ داخل قذيفة أسطوانية حجمها نحو 4 أمتار".

ويطرح ظهور أسلحة يسخدمها الجيش القطري في يد المتطرفين الألمان، أسئلة عديدة حول طرق حصول هذه الجماعات النازية على هذه الأسلحة، فيما ينتظر من السلطات الإيطالية أن تحقق في الأمر؛ بعد أن أثارت الواقعة جدلًا واسعًا في الصحف والوكالات العالمية.

وتعاقدت السلطات القطرية مع فرنسا وألمانيا وأمريكا في الفترة الأخيرة، على صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، في حين تسأءل خبراء في الشئون الدولية والعسكرية عن ماهية هذه الصفقات وكيفية استخدامها من قبل الجيش القطري الذي لا يتعدى عدد الملتحقين فيه آلالاف من الجنود والضباط والقادة.

يذكر أن الصاروخ من نوع باترا الذي عثر عليه، كان في طريقه للبيع، فيما تشير التقديرات إلى أن المشتري المرجح هو حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، المدعومة من تنظيم الحمدين.

وتمتلك حكومة فايز السراج طائرات F1، التي تستخدم صواريخ ماترا في حربها الإرهابية، مع الجيش الوطني الليبي، ما يؤكد أن الدوحة على علاقة بالجماعة الإيطالية لتمويل ميليشيا الوفاق بعيدا عن المجتمع الدولي، وتفاديا لخرق حظر التسليح الأممي.