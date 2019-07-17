ميليشيا الوفاق تنسحب من محاور القتال في طرابلس

قالت مصادر ليبية، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن مساء أمس الثلاثاء، إن ميليشيا مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين بها لمدينة مصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي، إن "مجموعات مصراتة المسلحة سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية وانسحب إلى الكريمية"، مشيراً إلى أن "عدداً من مجموعاتهم المسلحة غادرت إلى خارج المحاور في اتجاه طريق العودة إلى مصراتة بعد وصول أنباء على وجود نية هجوم كاسح للقوات المسلحة العربية الليبية"، وفقاً لما ذكرته "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن "القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهدافاً إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي"، مشيراً إلى أن "مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كل المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة".

وأوضح المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، مساء الثلاثاء، أن قوات الجيش الوطني الليبي، تمكنت وفي كل المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كل خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات الإرهابية.