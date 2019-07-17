الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من خفض التزاماتها في النووي

حذر الاتحاد الأوروبي إيران من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، وقالت المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، إنه إذا واصلت إيران خفض التزاماتها فسيكون من الصعب العودة إلى الاتفاق.

وأضافت موغيريني أن دول الاتحاد أجمعت على وجوب الحفاظ على الاتفاق النووي، وضرورةِ وقف التصعيد العسكري في الخليج، وأن أوروبا لا تريد سباقا نوويا في منطقة الخليج.

وأردفت موغيريني أن الخبراء سيجتمعون قريباً من أجل بحث مشكلة تصدير إيران فوائض اليورانيوم والماءِ الثقيل.

موقف بريطانيا ثابت

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من جهة أخرى، قال المتحدث باسم رئيسةِ وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن موقفَ بريطانيا ثابت من أن أي تصعيدٍ في الخليج بين الغرب وإيران ليس في مصلحةِ أحد.

وأوضح المتحدثُ باسم تيريزا ماي أيضا أنه تم تأكيدُ هذا الموقف مِراراً للإيرانيين.

في غضون ذلك، أفاد مراسل صحيفة التايمز البريطانية أن بريطانيا سترسل سفينةً حربية ثالثة وسفينةَ إمدادٍ إلى الخليج.

يتعلق الأمر بفرقاطة من طراز 23 سيتم نشرها في سبتمبر، وأيضا السفينة "ويف نايت" التي ينتظر أن تصل الشهر القادم.

وردا على هذه التقارير، قال المتحدث باسم ماي :"لدينا وجود دائم في المنطقة".