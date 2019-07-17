شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)
وقع المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى التغيير بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي اليوم (الأربعاء) في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلد الأفريقي إلى الديمقراطية.
وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد محادثات للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر. ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه يوم (الجمعة).
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