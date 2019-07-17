السعودية تغير جلدها .. المحلات التجارية تفتح «24 ساعة» . وهذه حقيقة عدم غلقها وقت «الصلاة» .. مختصون يحللون آثار القرار الجرئ

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

قالت صحيفة الرياض أن القرار الجديد لمد ساعات العمل في المحال التجارية لـ 24 ساعة يساهم في توفير 95 ألف وظيفة، كما سيساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى 100 مليار ريال، بحسب دراسة مبنية على تجربة العاصمة البريطانية «لندن» في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي، من خلال زيادة الفرص الوظيفية والإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة، ورفع مستوى دخل سكان المدن.

وزير الشؤون البلدية والقروية يعدد مزايا القرار

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأكد القصبي في تصريحات نقلتها "واس"، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات وفقاص لما نشرته سكاي نيوز .

وتوقع القصبي أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي السياق ذاته توقع مختصون بالشأن الاقتصادي أن قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة والذي أقره مجلس الوزراء، سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مترتبا عليه آثار إيجابية واقتصادية، بحيث سيسهم على توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن وفقاً لما نشرته مجلة سيدتي .

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قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يصل إلى 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023. وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.



زيادة المكاسب الاقتصادية

ولفت الجبيري بأنه في حال الموافقة على توسيع ساعات العمل فإنه من الناحية الاقتصادية سيزيد من المكاسب وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، ارتفاع العائدات، كما أنه إعادة تصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتوائم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة كما أنه سيسهم في الحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.

البلدية السعودية: العمل 24 ساعة لا علاقة له بأوقات الصلاة

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية للتخطيط والبرامج، إن قرار السماح بفتح المحال التجارية لمدة 24 ساعة يتعلق بفتح المحلات والأنشطة التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل؛ وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة.

وأضاف خالد الدغيثر، في مقابلة مع "العربية"، بأن القرار لا علاقة له بإقفال المحلات التجارية أوقات الصلاة، وإنما يتعلق بالأوقات بعد الساعة الـ 12 من منتصف الليل، مؤكداً أن جميع القرارات السابقة في هذا الشأن نافذة.