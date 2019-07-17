من الأحد 21 إلى الخميس 25 يوليو .. فتح باب التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية

الموجز

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018- 2019، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وفقا للحد الأدنى التالي:​

الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر لعدد 30152 طالبًا

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الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لعدد 14690 طالبًا

الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر لعدد 98471 طالبًا

وأصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عدد من التعليمات لطلاب المرحلة الأولى الذين من المقرر أن يبدأوا تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل، وجاءت هذه التعليمات بأن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية بدون تكلفة، من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg، كما أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق بالمجان، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.