الحريري من ساحة النجمة: جلسة الأمس جيدة و"أكيد كان في عرض عضلات كلامية"

لفت رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، عند وصوله إلى ​ساحة النجمة​، إلى أنّ "الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ أمس المخصّصة لمناقشة موازنة عام 2019 كانت جيّدة، و"أكيد كان في عرض عضلات كلاميّة".

وقبل دخوله إلى المجلس النيابي، توجّه الحريري إلى أطفال الرعاية الخاصة، مشيرًا إلى "أنّني سأفعل ما بوسعي لأكون إلى جانبكم". وبالنسبة إلى زيادة موازنة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ركّز على أنّ "انشالله خير".