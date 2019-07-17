الخارجية القطرية: نعمل مع إيطاليا لكشف حقيقة الصاروخ المضبوط بروما

لفتت ​وزارة الخارجية القطرية​ إلى ان "​الدوحة​ تتابع عن كثب وبقلق وتعمل مع روما، لكشف حقيقة ما ذكرته ​تقارير​ إعلامية عن ​صاروخ​ باعته قطر لإحدى الدول قبل 25 عامًا، وضبطته السلطات الإيطالية لدى جماعة يمينية متطرفة"، موضحةً أنه "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة نفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت ​الشرطة الإيطالية​ إنها ضبطت خلال عمليات ​مداهمة​ استهدفت جماعات ​اليمين المتطرف​ في شمالي البلاد صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم.