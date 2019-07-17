الرئاسة الإيرانية: لا تفاوض بشأن منظوماتنا الدفاعية وقدراتنا الدفاعية خط أحمر

أكدت الرئاسة ال​إيران​ية أنه "لا تفاوض بشأن منظوماتنا الدفاعية وقدراتنا الدفاعية خط أحمر"، مشيرةً إلى "اننا مازلنا نسمع تصريحات ومواقف متناقضة جدا من مسؤولي الإدارة الأميركية الحالية".

وكانت السلطات الايرانية قد أكدت يوم أمس إنها لن تفاوض أي دولة بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

وكان وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ قد كشف عن أن "إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض حول برنامجها الصاروخي".

فيما أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن أنه "تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران"، مشيرًا إلى "أننا نريد مساعدة إيران والعمل معها ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها"، مشددًا على "أننا نريد أن تخرج إيران من ​اليمن​".