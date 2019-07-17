نائب عراقي: السفارة الأميركية عملت على إضعاف المؤسسة العسكرية والحكومة

أكد النائب عن تحالف ​سائرون​ ​العراق​ي رياض المسعودي أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ عملت عبر سفارتها لدى ​بغداد​ على إضعاف ​المؤسسة العسكرية​ و​الحكومة​ لفرض هيمنتها وتواجد قواتها القتالية داخل العراق"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ عملت عبر سفارتها لدى بغداد على إضعاف المؤسسة العسكرية من خلال الامتناع عن تسليح ​الجيش​ و​الشرطة​ بالأسلحة المتطورة، فضلا عن ممارسة الضغط على الحكومة بالكثير من القضايا السياسية و​الاقتصاد​ية".

ولفت إلى ان "الجانب الأميركي يحاول عبر تلك الضغوط إضعاف الجيش وفرض هيمنته"، مشيراً إلى أن "​واشنطن​ لازالت ترفض حصول العراق على ​منظومة​ اس 300 المتطورة وبقاءه تحت سيطرتها عسكريا"، مبينا أن "​السفارة الأميركية​ تسعى للسيطرة على الاقتصاد العراقي من خلال ضغوطها على الحكومة بهذا الشأن".