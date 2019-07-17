نائب عراقي: السفارة الأميركية عملت على إضعاف المؤسسة العسكرية والحكومة

أكد النائب عن تحالف سائرون العراقي رياض المسعودي أن "الولايات المتحدة الأميركية عملت عبر سفارتها لدى بغداد على إضعاف المؤسسة العسكرية والحكومة لفرض هيمنتها وتواجد قواتها القتالية داخل العراق"، مشيراً إلى أن "أميركا عملت عبر سفارتها لدى بغداد على إضعاف المؤسسة العسكرية من خلال الامتناع عن تسليح الجيش والشرطة بالأسلحة المتطورة، فضلا عن ممارسة الضغط على الحكومة بالكثير من القضايا السياسية والاقتصادية".
ولفت إلى ان "الجانب الأميركي يحاول عبر تلك الضغوط إضعاف الجيش وفرض هيمنته"، مشيراً إلى أن "واشنطن لازالت ترفض حصول العراق على منظومة اس 300 المتطورة وبقاءه تحت سيطرتها عسكريا"، مبينا أن "السفارة الأميركية تسعى للسيطرة على الاقتصاد العراقي من خلال ضغوطها على الحكومة بهذا الشأن".
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