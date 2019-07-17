لافروف: تسوية الأزمة في دونباس ممكنة شرط أن لا يتم طمس اتفاقات مينسك الأساسية

لفت وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ إلى أن "تسوية الأزمة في دونباس بشرقي ​أوكرانيا​ ممكنة في ظل ظهور جهات خارجية داعمة، شرط أن لا يتم طمس اتفاقات ​مينسك​ الأساسية"، موضحاً أن "هناك صيغتين لتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا، وهما مجموعة الاتصال وصيغة النورماندي".

وأشار إلى أن "الرئيس الأوكراني الجديد، ​فلاديمير زيلينسكي​، اقترح على نظيره الروسي، ​فلاديمير بوتين​، إجراء محادثات في مينسك تشارك فيها ​روسيا​ وأوكرانيا و​ألمانيا​ و​فرنسا​ بالإضافة إلى ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​".