لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن "تسوية الأزمة في دونباس بشرقي أوكرانيا ممكنة في ظل ظهور جهات خارجية داعمة، شرط أن لا يتم طمس اتفاقات مينسك الأساسية"، موضحاً أن "هناك صيغتين لتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا، وهما مجموعة الاتصال وصيغة النورماندي".
وأشار إلى أن "الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اقترح على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء محادثات في مينسك تشارك فيها روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: تسوية الأزمة في دونباس ممكنة شرط أن لا يتم طمس اتفاقات مينسك الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.