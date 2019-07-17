نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: توقيع الاتفاق لحظة تاريخية بمسار البلاد

لفت نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى "أنّنا وقّعنا بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحربية والتغيير".
وشدّد على أنّ "توقيع الاتفاق لحظة تاريخيّة في مسار السودان، ويفتح عهدًا جديدًا من الشراكة بين كلّ مكوّنات الشعب السوداني"، مركّزًا على أنّ "الاتفاق ثمرة مجهود مضن ومتواصل". ووجّه تحية إلى "كلّ من ساهم في الوصول للاتفاق من دول إفريقيّة وعربيّة ودوليّة".
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