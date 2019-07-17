المتحدث باسم الخارجية الايرانية: موقف ايران معلوم بشان قدراتها الصاروخية

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "موقف ايران ووزير ​الخارجية الايرانية​ ​محمد جواد ظريف​ معلوم بشان قدرات البلاد الصاروخية"، معتبراً أن "رد ظريف كان دقيقا وذكيا وبمثابة برهان الخلف ، اذ انه رمى الكرة في ساحة ​اميركا​ فضلا عن انه بدلا من اتخاذ الموقف الدفاعي قد اثار التحدي امام موضوع بيع اميركا ​الاسلحة​ لدول المنطقة".

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