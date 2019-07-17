أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "أهالي ​بلدة شبعا​ والعديد من أبناء قرى ​العرقوب​ المجاورة نفذوا اعتصاما أمام مسجد الرحمة التابعة للجماعة الاسلامية في البلدة احتجاجا على قرار اقفال المستوصف امام الناس، مطالبين ​وزارة الصحة​ العمل على اعادة فتح وتفعيل عمل المستوصف نظرا لحاجة أبناء البلدة والمنطقة له كما وطالب المعتصمون الجهات المعنية والامنية العمل على كشف مرتكبي جريمة اغتيال رئيس المستوصف الشيخ محمد الجرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعتصام أمام مسجد الرحمة احتجاجا على قرار اقفال مستوصف الرحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.