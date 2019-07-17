إغلاق طرق مخيم البداوي إحتجاجا على قرار وزير العمل

اقدم عدد من الشبان على إغلاق الطريق العام داخل مخيم البداوي، بالإطارات والكراسي والسيارات وسط الطريق، كما تم منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه إلى المخيم، إحتجاحا على قرار وزير العمل كميل ابو سليمان في ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة الفلسطينية.
وتم اغلاق مدخلي المخيم الشرقي من جهة حاجز فتح الإنتفاضة، والغربي من جهة حاجز الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة. ويتعذر دخول أو خروج أحد من المخيم، بمن فيهم موظفو الأونروا.
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