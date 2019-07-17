إغلاق طرق مخيم البداوي إحتجاجا على قرار وزير العمل

اقدم عدد من الشبان على إغلاق الطريق العام داخل ​مخيم البداوي​، بالإطارات والكراسي والسيارات وسط الطريق، كما تم منع إدخال ​شاحنات​ الخضار و​الفواكه​ إلى المخيم، إحتجاحا على قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ في ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة الفلسطينية.

وتم اغلاق مدخلي المخيم الشرقي من جهة حاجز فتح الإنتفاضة، والغربي من جهة حاجز ​الجبهة الشعبية​ ـ ​القيادة​ العامة. ويتعذر دخول أو خروج أحد من المخيم، بمن فيهم موظفو الأونروا.