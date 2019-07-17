بري: "عم تزقفو انتو"!

علق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على تصفيق النواب لكلمة النائب ​بولا يعقوبيان​ بعد شكرها لجنة المال و​الموازنة​ ورئيس النائب ​ابراهيم كنعان​ لعملها بموضوع الموازنة، الا ان يعقوبيان اعقبت شكرها بالقول ان "لجنة المال حولت الموازنة من نكبة الى نكسة"، فرد بري قائلا "عم تزقفو انتو!".

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