الحزب الديمقراطي المسيحي: إرهابيو "حماس" انطلقوا للعمل من ضمن خطة مبرمجة لنشر الفتن بلبنان

لفت "الحزب الديمقراطي المسيحي"، إلى أنّ "إرهابيي "​حركة حماس​" انطلقوا للعمل من ضمن خطة مبرمجة مسبقًا لإثارة التوترات ونشر الفتن في ​لبنان​، بالتنسيق مع "جبهة النصرة: في ادلب وفلول حركة "داعش" في لبنان".

وأكّد في بيان، توجّه فيها إلى "​السلطة الفلسطينية​ في ​الضفة الغربية​ والسفير الفلسطيني في لبنان والمجلس الثوري ل​حركة فتح​"، "أنّنا نقدّر عاليًا التصريح الّذي أدلى به سفير فلسطين في لبنان، ونعلم جيّدًا ال​سياسة​ العامة للسلطة الوطنيّة الفلسطينية وتوجيهاتها الصارمة، بالتنسيق الكامل مع السلطة اللبنانية في كلّ ما يتعلّق بشؤون ​الشعب الفلسطيني​ في المخيمات".

وركّز الحزب على أنّ "ما تقوم به "حركة حماس" قد تعدّى جميع الخطوط الحمر من حيث تورّطها بالوضع السياسي الداخلي في لبنان، وهذا ما سينعكس سلبًا على العلاقات اللبنانية- الفلسطينية بشكل عام والمسيحية- الفلسطينية بشكل خاص، ويعيد للجميع ذاكرة الحرب الّتي نريد فعلًا ألّا نعود إليها وإلى ذكرياتها المؤلمة".

وأوضح أنّ "بناءً على ما تقدّم، نتوجّه إليكم بطلب عاجل لمعالجة الوضع الشاذ للحركة الإرهابية للإخوان المسلمين المُسمّاة "حركة حماس" وجميع ذيولها المتمركزة في وسطكم، راجين منكم وضع حدّ نهائي لها، قبل أن تتدحرج الأمور ويقع المحظور ونصل إلى ما لا يحمد عقباه".