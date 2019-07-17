الرئيس عون التقى السفير البابوي لدى لبنان والقائم بأعمال السفارة البابوية

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، ​السفير البابوي​ لدى ​لبنان​ المونسنيور جوزف سبيتري، والقائم بأعمال ​السفارة البابوية​ المونسنيور ​ايفان سانتوس​.

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