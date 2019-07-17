عبدالله: الأصول أن تقر الموازنة مع تعديلات لجنة المال ولا رؤية اقتصادية فيها

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "الأصول أن تقرّ ​الموازنة​ مع تعديلات ​لجنة المال​، ولا رؤية اقتصادية فيها"، لافتًا إلى أنّ "​المجلس النيابي​ قام بجهد استثنائي لتصويب الموازنة من دون المسّ بجوهرها".

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