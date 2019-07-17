علق وزير الاعلام ​جمال الجراح​ على اقتراح ​التمديد​ 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات، معتبراً أنه "الحل العملي الوحيد لأن مراجعة وتدقيق الحسابات تحتاج الى وقت ولا قدرة ل​ديوان المحاسبة​ للانجاز خاصة بسبب الفراغات في الهيكلية وهذا الاقتراح هو الحل الوحيد المتاح أمام ​الحكومة​ ولاعطاء هذه المهلة لانحاز قطوعات الحساب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجراح عن اقتراح التمديد 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات: الحل العملي الوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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