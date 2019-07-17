اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له من ​المجلس النيابي​، الى ان "هناك مبدأ القيام بالتسوية قبل الوصول الى ​مجلس النواب​ من قبل ​الكتل النيابية​، ولفت الى ان حقوق النواب متساوية، واكد انه ضد التسويات لانها تلغي القانون و​الدستور​ والاخلاق، ونحن نشارك بالنقاشات الا اننا نصوت ضد، ونحن نعمل بجو غير دستوري نهائيا، ومثال على ذلك "اجتماع 4 مشايخ و4 مطارنة ولغوا القرآن و​الانجيل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد اكد انه ضد التسويات بالمجلس النيابي لانها تلغي القانون والدستور والاخلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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