النشرة: اضراب جزئي لموظفي الإدارة العامة في سراي صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان موظفي الإدارة العامة في محافظة لبنان الجنوبي نفذوا إضراباً عاما تلبية لدعوة هيئة رابطة موظفي الإدارة العامة بهدف صون حقوق موظفيها وعدم المساس بمكتسباتهم الإدارية التي كفلها القانون.
وفيما امتنع موظفو ادارات التربية والزراعة والصناعة والاشغال والصحة عن استقبال معاملات المواطنيين، زاول موظفو النفوس والعقارية وغيرها عملهم كالمعتاد.
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