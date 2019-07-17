النشرة: اضراب جزئي لموظفي الإدارة العامة في سراي صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان موظفي الإدارة العامة في محافظة ​لبنان​ الجنوبي نفذوا إضراباً عاما تلبية لدعوة هيئة ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ بهدف صون حقوق موظفيها وعدم المساس بمكتسباتهم الإدارية التي كفلها القانون.

وفيما امتنع موظفو ادارات التربية و​الزراعة​ و​الصناعة​ والاشغال و​الصحة​ عن استقبال معاملات المواطنيين، زاول موظفو النفوس والعقارية وغيرها عملهم كالمعتاد.