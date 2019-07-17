واشنطن تفرض عقوبات على قادة الجيش البورمي

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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي وثلاثة مسؤولين عسكريين بورميين لدورهم في "التطهير الإثني" بحق أقلية الروهينغا.

أوضح البيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان أو وأونغ أونغ ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى عائلاتهم المقربة.

وقال بومبيو إن "الحكومة الأميركية هي أوّل من تصرّف علنًا تجاه أعلى مسؤولين في الجيش البورمي". أضاف "لقد استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة في ما يخصّ تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإسنان".

أعرب وزير الخارجية عن "قلقه" إزاء واقع أن الحكومة البورمية "لم تحمّل منفّذي (التطهير الإثني) مسؤولية" أعمال العنف التي دفعت في أواخر أغسطس 2017 حوالى 740 ألف مسلم من الروهينغا إلى الفرار من بورما ذات الغالبية البوذية.

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ولجأ الروهينغا المضطهدون من جانب الجيش البورمي وميليشيات بوذية إلى مخيمات لجوء هائلة في بنغلادش. لكن لا يزال مئات الآلاف منهم يعيشون في ولاية راخين في بورما في مخيمات مزرية. ووصف محققو الأمم المتحدة أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي تجاه الروهينغا بـ"الإبادة".

وندد بومبيو الذي تحدث عن "تطهير إثني"، في بيانه بالإفراج في مايو عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ "بعد بضعة أشهر فقط في السجن".

قارن وزير الخارجية الأميركي بطريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن مجزرة بحق الروهينغا المسلمين، والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان في وكالة "رويترز" سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقًا بشأن هذه المجزرة.

وسيطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن ترحيل بورما المفترض للروهينغا إلى بنغلادش الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. ويعود حاليًا للقضاة المكلفين هذه القضية البت بهذا النوع من التحقيق.