دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إيران تعترف بسحب ناقلة نفط اختفت في مضيق هرمز

اعترفت إيران مساء الثلاثاء، بسحب ناقلة نفط اختفت في مضيق هرمز منذ يومين إلى أحد موانئها البحرية، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن طهران احتجزت الناقلة النفطية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، لوكالة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، إن إحدى ناقلات النفط الأجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج.

وزعم موسوي، أن البحرية الإيرانية تلقت طلب مساعدة من الناقلة النفطية، ووفقًا للقوانين الدولية فإن قوات البحرية بعد استلامها طلب المساعدة توجهت صوب الناقلة وتم سحبها إلى المياه الإيرانية ليتم تصليح أعطالها.

وكانت دولة الإمارات نفت في وقت سابق اليوم، أن تكون ناقلة النفط التي فقدت في مضيق هرمز، مملوكة لها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ذكر مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط (MT RIAH) غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات، ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة، وتابع قائلًا: «نحن حاليًا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين».

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من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، أنه يعتقد أن إيران احتجزت ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأضاف البنتاجون أن فقدان الاتصال بناقلة نفط في مضيق هرمز، لمدة يومين، أثار قلقًا ومخاوف حول وضعها، في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وترفع الناقلة المختفية (MT RIAH) علم بنما، وفقد الاتصال بها منذ يومين أثناء عبورها مضيق هرمز.

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