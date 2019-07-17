شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تبحث مع سفير بنجلاديش سبل تعزيز العلاقات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محمد على سركار، سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة، مع مسئولى وزارة الطيران المدنى، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

وناقش الجانبان تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة فى مجال النقل الجوى، وأكدت وزارة الطيران على أهمية وضع الآليات والحلول المناسبة لجميع الموضوعات العالقة بين الطرفين.

من جانبه رحب السيد سركار سفير دولة بنجلاديش بهذا اللقاء المثمر ،مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر فى جميع المجالات المختلفة ومنها مجال الطيران المدنى.