شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحوافز مباشرة للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر أصبحت مناخا جاذبا للاستثمار، وذلك بفضل الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة بملف المستثمرين وتحقيق كافة عناصر الجذب المتمثلة فى تحقيق الأمن والآمان، إلى جانب شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، ثم إقرار حزمة من التشريعات لتحقيق الهدف المنشود.

وأشار المغازى، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة حجم الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، مشددا على ضرورة أن تكون حوافز الاستثمار تتمثل فى أن تكون حوافز مباشرة، بهدف تشجيع المستثمر وأصحاب المصانع ويتم تقديمها من قبل الوزارة او الجهة المنوط بها التقييم فى شكل مباشر.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أصحاب المشروعات الصناعية يريدون أن تكون الدولة طرفا أساسيا فى التعامل معهم، لافتا إلى أن هناك العديد من دول شمال أفريقيا والمحيطة تتبنى فكرة الدعم المباشر للاستثمار والمستثمرين، ولابد من الوقوف على هذا الأمر لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

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