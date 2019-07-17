شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اتفاقيات لاستكشاف البترول والرمال السوداء بدور الانعقاد الرابع للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، 6 مشروعات قوانين بتفويض وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث واستكشاف واستغلال والتنقيب عن البترول والفوسفات والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء.

1- مشروع قانون بتفويض وزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس (جى أم بى أتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع(.

2- مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات (شركة مساهمة مصرية) بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.

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5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.