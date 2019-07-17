شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تشريعات أقرها البرلمان لبناء الإنسان بدور الانعقاد الرابع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، 7 قوانين تُسهم فى بناء الإنسان المصرى وتطوير منظومتى الصحة والتعليم، نستعرضها فيما يأتى: إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تعديل بعض أحكام قانون التعليم تعديل قانون تنظيم الجامعات تعديل قانون مزاولة مهنة الطب قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية إنشاء الجامعات التكنولوجية إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

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