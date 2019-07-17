شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بآلية لتوزيع الأطباء البيطريين فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة بشأن آلية توزيع الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية ومخاطر عدم وجود عدد كاف فى القرى يتسبب فى مخاطر صحية خاصة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

واقترح عضو البرلمان، توزيع الأطباء وفقا لعدد المجازر، عل أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لبيع اللحوم غير الصالحة، لافتا إلى أن هناك من يستغل عدم وجود رقابة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين.

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وطالب عضو البرلمان، بشن حملات مكثفة على الأسواق ومحال بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها، مشيدا بالجهود المبذولة فى القبض على بعض التجار وضبط كميات من اللحوم الفاسدة مناشدة المسئولين بالتركيز على محافظات الصعيد، وإلقاء الضوء عليها فى وسائل الإعلام.