شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب الحكومة بحصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب للحكومة بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكافة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب المتوقفة على مستوى الجمهورية، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت حين مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن انجاز عدد من المشروعات المتوقفة على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا فى التنفيذ.

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وشدد عضو اللجنة، على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك خطة للتنفيذ تعتمد بشكل أساسى على الاعتمادات المالية المتاحة حتى يكون هناك واقعية فى التنفيذ، بالإضافة لعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال مرة أخرى بعد الانتهاء من المشروعات المسندة إليها.