نقيب المحامين: هدم وتجديد مبنى النادى النهرى للمحامين عقب انتهاء إجازة الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ما تداوله البعض من شائعات حول نية النقابة العامة هدم النادي النهري للمحامين في العجوزة، خلال أيام لتجديده، مما سيؤدى إلى حرمان المحامين من الاستمتاع بالنادي خلال فترة الصيف.
وأكد سامح عاشور في تصريحات له، أن نقابة المحامين لن تبدأ في هدم مبنى النادي حتى نهاية الإجازة الصيفية لأبناء المحامين، وذلك ليتمكنوا وأسرهم من الاستفادة من النادي طوال فترة الصيف، لافتا إلى أن الإجراءات التنفيذية للهدم والتجديد ستبدأ من شهر أكتوبر المقبل، أو عقب انتهاء الإجازة الصيفية.
كانت النقابة العامة للمحامين قد قامت بسداد كامل المديونية الخاصة بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، كما كلف النقيب العام مجلس فرعية شمال الجيزة بإعداد تصور لتطوير النادي بالشكل الأمثل الذي يليق بالمحامين، من خلال مكتب استشاري هندسي.
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