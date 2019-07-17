برلماني يشيد بخطة وزارة الطيران لخدمة حجاج بيت الله الحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بخطة وزارة الطيران المدنى بقيادة الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني؛ لتقديم جميع التسهيلات للحجاج ومودعيهم وتشكيل فرق عمل لتقديم جميع المعلومات للحجاج والرد عليهم وتقديم الرعاية المطلوبة خاصة لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة .

وقال "المسعود"، في بيان، الأربعاء، إن وزارة الطيران المدني دائما تحقق النجاح في تنفيذ خططها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مشيدا بحرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات للحجاج الفلسطينيين وحجاج الترانزيت من مختلف الدول العربية والأفريقية.

وأوضح أن وزارة الطيران المدني حققت نجاحات كبيرة خاصة في خططها لتسيير خطوط طيران جديدة مع عدد من الدول الأفريقية لدعم التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة ومختلف دول القارة السمراء.

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