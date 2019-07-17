برلماني: إعادة استراحة السادات للحياة له آثار إيجابية للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييده التام لإعادة افتتاح الاستراحة الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة "وادي الراحة" في سانت كاترين كمتحف وطني ومزار تاريخي وسياحي.

وقال "صدقي"، في بيان، الأربعاء، إن الاستراحة بها العديد من مقتنيات الرئيس الراحل السادات وستكون واحدة من أهم المعالم الأثرية والسياحية داخل مدينة سانت كاترين مشيدا بجهود الحكومة بإعادة تحديث وتطوير هذه الاستراحة التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال وعوامل التعرية التي طالت أغلب أركانها وتم إغلاقها.

وأكد صدقي، أن عودة استراحة السادات للحياة من جديد سيكون له آثاره الإيجابية على زيارة المصريين والسياح الأجانب لها مطالبا بوضع على خريطة السياحة لكل زائري مدينة سانت كاترين.