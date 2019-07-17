محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
سقط قتلى وجرحى من عناصر الجيش السوري في تفجيرين بمحافظة درعا جنوبي سورية اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن :"ما لا يقل عن خمسة عناصر قتلوا وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عناصر للجيش السوري قرب شركة الدراسات على أطراف حي الضاحية غرب مدينة درعا".
وأكدت المصادر أن "ثلاثة من عناصر الجيش السوري أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة ثانية عند حاجز قرية الشيخ سعد في ريف درعا الشمالي الغربي".
وتشهد محافظة درعا استهدافا متكررا للقوات الحكومية السورية والشخصيات المقربة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في انفجارين استهدفا عناصر من قوات الجيش السوري في درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.