البيئة تنظم دورة تدريبية حول أساسيات الطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة دورة تدريبية حول أساسيات الطاقة الشمسية، وذلك في إطار مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور العديد من القيادات والكوادر البيئية بالوزارة.

وتضمنت الدورة، بحسب بيان، شرحًا لأهداف المشروع والذي يتمثل في دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية خاصة محطات الإنتاج اللامركزية التي يتم تركيبها بالمباني السكنية والتجارية والمباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعية مما يعد عاملًا محفزًا لانتشار استخدام الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي.

كما تم عرض معلومات عن شبكة الكهرباء والتعريفة الكهربائية وأسباب الاتجاه إلى توفير وترشيد الكهرباء واللجوء إلى طاقة نظيفة بديلة، كذلك تم إلقاء الضوء على أهمية الطاقة الشمسية وأساسيات الطاقة الفوتوفولتية (الكهروضوئية).

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة في إعداد الكوادر الفنية وبناء القدرات ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب وإزالة الحواجز التي تحول دون زيادة انتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.