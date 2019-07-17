صندوق النقد الدولي يناقش صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

أدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وبحسب جدول اجتماعات مجلس الصندوق، سيناقش تقرير المراجعة الخامس لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يوم 24 يوليو المقبل أي الأربعاء المقبل.

وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".

وفي حال إقرار المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، فإن الصندوق سيوافق على صرف الشريحة السادسة والأخيرة لقرض مصر من الصندوق والمقدرة بملياري دولار.

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وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.

وفي مايو الماضي قال صندوق النقد إن السلطات المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.

وقال الصندوق، إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

واقتربت مصر في الفترة الأخيرة من إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 3 سنوات.