أميركا تأمل استئناف المحادثات النووية رغم تحذير كوريا الشمالية

أعربت الولايات المتحدة عن أملها باستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي، وذلك رغم تحذير بيونج يانج من أن التدريبات العسكرية المشتركة المقررة الشهر المقبل بين واشنطن وسيول ستؤثر في ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أنها تبقى متفائلة بشأن الوعود التي قطعها الزعيم كيم جونج أون للرئيس دونالد ترامب خلال قمتهما في فبراير في فيتنام، ولاحقاً خلال عبور ترامب للمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين سيراً إلى كوريا الشمالية في 30 يونيو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجن أورتيجوس "من وجهة نظرنا، نأمل أن لا يحاول أحد سواء في حكومتهم أو حكومتنا منع الرئيس ترامب والزعيم كيم من إمكان تحقيق تقدم بشأن ما التزما به لبعضهما البعض".

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وأضافت "ننتظر بفارغ الصبر استئناف هذه المفاوضات، ولا نزال نأمل بإجراء مباحثات بهدف التمكن من إحراز تقدم".

ورفضت أورتيجوس التعليق مباشرة على رد فعل كوريا الشمالية على التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول الشهر المقبل، وأحالت السؤال إلى البنتاجون.

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وتم التوافق خلال القمة المصغرة بين ترامب وكيم التي عقدت الشهر الماضي على استئناف المحادثات بين البلدين لوضع الأسس لاتفاق مستقبلي.

وأشارت أورتيجوس الى أن ستيفن بيغون المفاوض الأميركي في كوريا الشمالية "سيواصل بهدوء إحراز تقدم وراء الكواليس".

وبدا أن أورتيجوس قللت من تأثير بيان كوريا الشمالية الذي نقلته وسائل الإعلام الحكومية، قائلة إنه جاء من "شخص داخل وزارة الخارجية".