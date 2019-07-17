كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الإثيوبية تبدأ رحلاتها المباشرة إلى بونتلاند الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات للركاب المباشرة ثلاث مرات أسبوعياً بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وغاروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية.

وحضر رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني ، ونائب الرئيس أحمد قرعش، ووزراء ومسؤولون كبار في شركة الطيران حفل الافتتاح الملون الذي أقيم في المطار في عاصمة الولاية غاروي.

وتمت إضافة بوصاصو، العاصمة التجارية لبونتلاند، إلى خطوط الطيران الجديدة للشركة.

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وجاء إطلاق الرحلات الجوية التجارية بين إثيوبيا وبونتلاند بعد أن عقد الرئيس دني اجتماعًا حاسمًا مع كبار مسؤولي الخطوط الجوية الإثيوبية في أديس أبابا الشهر الماضي ووقعوا اتفاقية.

وتشير هذه الخطوة إلى تفاؤل أوسع في منطقة القرن الإفريقي بعد أن بنت بونتلاند مطارات على مستوى عالمي ، في محاولة لتعزيز الاقتصاد وجذب شركات الطيران الدولية للعمل في الولاية.

واستؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين إثيوبيا والصومال العام الماضي بعد 41 عامًا ، وقد أوقفت أديس أبابا العمليات بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الحدودية بين عامي 1977 و 1978 بين البلدين الجارين.