كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية الصومالية تحتجز ناشط من حركة الشباب في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المخابرات الوطنية الصومالية إنها ألقت القبض على ناشط من حركة الشباب في مقديشو يوم الثلاثاء.

وأكدت المخابرات الوطنية الصومالية في حسابها الرسمي على تويتر أن الرجل من شركة أعمال مجهولة في العاصمة الصومالية كان في طريقه لتسهيل هجمات في ضواحي مقديشو الأسبوع الماضي.

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كالعادة ، لم تقدم المخابرات الوطنية الصومالية تفاصيل المشتبه به وكذلك اسم الشركة التي كان يعمل بها.

و كثفت الأجهزة الأمنية الصومالية الحملة ضد عناصر الجماعة المسلحة ، ولا سيما في العاصمة مقديشو.