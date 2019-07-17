كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب سياسات أردوغان.. تركيا تسجل عجزا كبيرا في ميزانيتها خلال يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات وزارة المالية التركية اليوم الثلاثاء أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في يونيو الماضي.

وذكرت الوزارة أن ميزانية يونيو أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

ووفق الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

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ومع استمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، هبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس 2018، وفقدت الليرة 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.

واعترف وزير المالية التركي براءت ألبيرق بأن تداعيات هبوط الليرة على الاقتصاد التركي ستواصل التصاعد يوماً بعد آخر، جراء القلاقل السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلاده.