كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبث السموم وتنشرالعنف.. قطر أكبر داعم للإرهاب في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كعادتها، تستغل قطر، الأزمات والصراعات في المنطقة العربية، لصالحها، وتقوم بتمويل الجماعات الإرهابية، لإحداث الفوضى ونشر العنف، وتعرف قطر بأنها أكبر دولة داعمة للإرهاب في المنطقة، وتبث السموم مستغلة قناة الجزيرة الداعمة للجماعات الإرهابية والمتطرفة، من خلال نشر أفكارها.

1. قطر تحتضن بالفعل على أراضيها تنظيم القاعدة الإرهابي وعددًا من الإرهابيين، فضلاً عن دعمها وتمويلها لأعمالهم الإجرامية في المنطقة.

2. قطر استضافت أول قاعدة عسكرية تركية كبيرة خارج أراضيها في ضوء الاتفاقية العسكرية بين البلدين والتي تم التوقيع عليها في شهر مارس الماضي، يؤكد تنامى التنسيق والتواطؤ بين البلدين الداعمتين للإرهاب لإنشاء تلك القاعدة لدعم الإرهاب.

3. تمول قوات فجر ليبيا من خلال إمدادها بشحنات أسلحة وتسهيل دخولها إلى طرابلس.

4. تسعى للاحتفاظ بنفوذها فى سوريا من خلال تمويلها لجبهة النصرة حتى تتمكن من الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، ومنها تمرير خط غاز عبر الشام، وهو السبب ذاته الذي تدعم من أجله قطر جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الاقتصادية بالإضافة إلى بسط نفوذها في المنطقة وتحقيق مكاسب سياسية.

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5. الأدلة التي تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب هو قيام قناة الجزيرة بترتيب لقاء مع زعيم جبهة النصرة الإرهابية لمحاولة تسويق فكرها وتحسين صورة زعيمها محمد الجولانى والترويج له لتولى السلطة فى سوريا بعد الأسد، وهو الشخص المصنف دولياً على أنه زعيم منظمة إرهابية.

6. ما تشهده المنطقة العربية هو سلسلة من الأعمال الإرهابية الإجرامية الممنهجة التى تؤكد تورط كل من تركيا وقطر من خلال التمويل والتسليح وتوفير المعلومات والمساعدة اللوجيستية لتسهيل ارتكاب تلك العمليات، فضلاً عن دعم ورعاية الإرهابيين.

7. تقديم الدعم اللوجيستى لمليشيات العنف والدمار التي تقاتل الدولة السورية، فضلاً عن ارتباط اسم قطر بالعديد من العمليات الإرهابية، التى طالت دولاً عربية من بينها مصر وليبيا والعراق.

8. احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى شراء الأسلحة فى عام 2015 حيث بلغ إنفاقها على السلاح فى هذا العام فقط 17.5 مليار دولار مقارنة بحجم جيشها الضئيل.

9. تمول حكومة قطر على مدار السنوات القليلة الماضية كيانات وحركات مسلحة فى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى، وأيضًا عبر وسطاء أمريكيين لتنظيم القاعدة في صورة تبرعات، بهدف ضرب استقرار دولاً من بينها مصر وليبيا وسوريا.

10. اشترت قطر أسلحة فى الفترة ما بين 2011 وحتى عام 2015 أسلحة تقدر بـ22 مليار و900 مليون دولار وجاءت على النحو التال،ى أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة بـ9 مليار و900 مليون، ومن دول غرب أوروبا بـ12 مليار و100 مليون دولار، ودول أوروبية أخرى بـ900 مليون دولار .