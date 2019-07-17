كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول عسكري سعودي: قطر اشترت أسلحة بـ 150 مليار دولار لدعم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء شامي الظاهري، قائد كلية القادة والأركان السعودية: إن قطر لا تحتاج إلى كثير من البراهين لاثبات تدخلها في شئون الدول الأخرى ومساعدة الإرهاب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن قطر اشترت أسلحة بـ 150 مليار دولار لدعم التنظيمات الإرهابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، االثلاثاء، أن الإخوان هم منبع الإرهاب المنتشر في الدول العربية وزعيمهم الروحي يوسف القرضاوي، لذا يجب العمل على وقف الدعم المقدم له وللجماعة من بعض الجهات والتخلص منهم كما حدث في الدولة المصرية.