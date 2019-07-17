كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوقيع بالأحرف الأولى على "الاتفاق السياسي" بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، الأربعاء، في خطوة قد تمهد لحل الأزمات التي عصفت بالسودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وبحضور الوسطاء الإثيوبيين والأفريقيين، تم التوقيع على الاتفاق الذي يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.

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واتفق الطرفان على الاجتماع، الجمعة المقبلة، لمناقشة الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا التوقيع بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.