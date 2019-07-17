كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فون دير لين" تفوز برئاسة المفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد برلمان الاتحاد الأوروبي أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين هي الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبي.

صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 383 صوتًا مقابل 327 صوتًا وامتناع 22 عضوًا عن التصويت يوم الثلاثاء للموافقة على ترشيح فون دير لين، حيث ستكون أول امرأة تشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية. يتطلب التأكيد أغلبية مطلقة من 374 صوتا.

وقد تم ترشيحها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة التعيينات الشاملة لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم المجلس التشريعي. وقد جاء ترشحها في اللحظة الأخيرة، مما اثار غضب الكثير من المشرعين حيث لم يتم اختيار أي من المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب.

